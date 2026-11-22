Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher e dois homens foram presos com oito quilos de crack neste sábado (21), na zona oeste de Macapá, durante uma operação das forças de segurança do Amapá. O trio havia desembarcado no porto de Santana e seguia em um táxi pela rodovia Duca Serra quando foi interceptado pelos policiais.

Os suspeitos foram identificados como Diovana da Costa Lopes, de 30 anos; Rudson Pereira, de 28; e Lucas Ferreira, de 29 anos. A abordagem ocorreu após informações repassadas pelo setor de inteligência sobre o transporte de uma carga de drogas que teria como destino a capital amapaense. Durante a revista no táxi, os policiais encontraram oito quilos de crack, distribuídos em tabletes escondidos dentro de uma mala, além de uma porção de maconha.

Segundo informações preliminares, a droga havia saído de Belém (PA) em uma embarcação. Diovana, que estaria atuando como “mula” do tráfico, receberia R$ 4 mil para transportar a carga, que seria entregue a outro integrante do esquema criminoso no Amapá. O histórico policial dos suspeitos também chamou a atenção das equipes. Diovana já teria sido presa por lesão corporal, enquanto Rudson possui registro anterior por tráfico de drogas.

A operação contou com equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA), da Coordenadoria de Inteligência e Operações Policiais (Ciop), do 6º Batalhão e do Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA) da Polícia Militar.

Os três foram presos por suspeita de tráfico de drogas e encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, junto com o veículo e o material apreendido.