Quase quatro anos depois de ser socorrido pelo capitão Francielton, jovem reencontra o militar durante o curso de formação e se prepara para integrar a mesma corporação

Publicidade

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A realização de um sonho de infância quase foi interrompida por uma imprudência no trânsito de Macapá, mas a agilidade de um socorro transformou uma tragédia anunciada em vocação. Quase quatro anos após sofrer um acidente grave que deixou seu pé direito por um fio, o jovem Noé Nunes Costa da Costa, de 35 anos, está prestes a vestir oficialmente a farda como soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá (CBMAP).

Oriundo da comunidade rural de São Joaquim do Pacuí, filho de um servente e de uma professora de sociologia, Noé nutria desde criança o desejo de salvar vidas, inspirado nos heróis que via na televisão. Em 2022, quando trabalhava como mecânico de motos e cursava Química no Instituto Federal do Amapá (Ifap), decidiu prestar o concurso da corporação.

No entanto, na manhã do dia 1º de novembro daquele ano, quando tudo parecia caminhar bem, a rotina foi brutalmente interrompida. Enquanto trafegava de motocicleta pelo cruzamento da Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd com a Rua Santos Dumont, no bairro Santa Rita, Noé foi atingido em cheio por um carro cujo motorista avançou o sinal vermelho.

O impacto provocou uma fratura gravíssima no tornozelo, deixando o pé quase amputado e causando uma hemorragia intensa. Por providência, passava pelo local em deslocamento administrativo o então 1º tenente Francielton Amador — hoje capitão e instrutor da Academia Bombeiro Militar.

“Meu treinamento falou mais alto. Peguei o que tinha em mãos, que era a alça de uma mochila, fiz o torniquete e parei o sangramento, o que foi essencial, porque a hemorragia podia levá-lo ao choque”, relembra o capitão Francielton.

Mesmo diante da dor e da gravidade do ferimento, a maior preocupação de Noé no asfalto não era apenas a cirurgia que enfrentaria no Hospital de Emergências (HE), mas o futuro na corporação.

“Nesse momento de chamar a ambulância, ele me perguntou: ‘Senhor, isso está muito grave? Isso aí vai comprometer eu fazer o TAF?’. Eu perguntei qual TAF, e ele respondeu que era o do bombeiro. Engoli seco ali porque vi a gravidade da situação, mas tentei acalmá-lo”, conta o militar, que permaneceu ao lado da vítima até a chegada das equipes de resgate e do Samu.

O reencontro na farda

O tratamento foi longo e exigiu resiliência dobrada para vencer as limitações físicas e encarar as exigências do Teste de Aptidão Física (TAF). Noé superou cada etapa e ingressou na 4ª e última turma do Curso de Formação de Soldados referente ao certame de 2022.

O destino, porém, guardava um capítulo especial para agosto de 2026. Sem saber que a vítima que havia socorrido anos antes estava entre os recrutas, o capitão Francielton foi convidado para ministrar uma instrução de combate a incêndio para a turma. Ao final da aula, seguindo a tradição militar de um aluno agradecer ao instrutor, Noé se voluntariou.

“Ele disse: ‘Acho que o capitão não lembra de mim, mas ele me atendeu naquele acidente grave’. Engoli seco de novo, porque nunca pensei que fosse encontrá-lo novamente. Agora é só alegria de vê-lo se formando e orgulho por ter superado um fardo muito maior que o de qualquer outro ali”, destaca Francielton, emocionado.

Para Noé, o gesto do oficial que interrompeu sua rotina para salvar a vida de um desconhecido foi o combustível definitivo durante os anos de recuperação.

“Me inspirou muito observar alguém largar o trabalho para prestar socorro a quem precisa. Me motivou a querer ser esse herói na vida de alguém, assim como alguém foi pra mim naquele momento”, afirma o aluno soldado.

>

Na reta final do curso de formação, o futuro militar deixa uma mensagem para quem enfrenta obstáculos aparentemente intransponíveis.

“Vim do interior do Estado, passei por muita coisa e uma imprudência quase tirou meu sonho. Se você está passando por dificuldades, acredite em si mesmo, mantenha-se firme e vá à luta, que você vai conquistar seus objetivos”.