Rogério Nascimento conquistou dois ouros no atletismo e estabeleceu nova marca no lançamento de disco

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O atleta Rogério Nascimento, de Laranjal do Jari, foi um dos destaques das Paralimpíadas Escolares 2026, realizadas em São Paulo. Com duas medalhas de ouro no atletismo e um recorde na prova de lançamento de disco, ele ajudou a levar o Amapá à marca de 21 medalhas na competição nacional.

Rogério venceu as disputas de lançamento de disco e de dardo na classe F34. Na primeira prova, além de garantir o lugar mais alto do pódio, estabeleceu um novo recorde da categoria, reforçando o destaque da participação amapaense.

A delegação também conquistou ouros com Gabriel Henrique, na classe F11; Erick Costa, na F56; e Andreo Monteiro, na F40, todos na prova de lançamento de dardo.

Nas disputas por medalhas de prata, Ana Júlia ficou em segundo lugar no lançamento de club, classe F31. Luís Felipe conquistou duas pratas, no lançamento de disco e de dardo, ambos na classe F34. Erick Costa também ficou com a prata no lançamento de disco, classe F56, enquanto Pedro César garantiu o segundo lugar no lançamento de dardo, classe F40.

Na paraesgrima, Josué Serrão conquistou a medalha de bronze na Classe A. A participação também marcou a estreia do Amapá na modalidade dentro da competição.

Com os resultados, o estado soma dez medalhas de ouro, seis de prata e cinco de bronze. A delegação é formada por 28 atletas, além de técnicos, profissionais de apoio e dirigentes, totalizando 61 integrantes.

A participação conta com apoio do Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), responsável pelo custeio das passagens aéreas e pelo fornecimento dos uniformes. Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as Paralimpíadas Escolares reúnem estudantes-atletas de todos os estados e do Distrito Federal em 17 modalidades esportivas.