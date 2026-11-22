Evento terá encontros em praças e espaços comunitários até 4 de dezembro

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REDAÇÃO, de Santana (AP)

O projeto Ide da Cultura Gospel começou na quinta-feira (19) e vai percorrer cinco comunidades de Santana, levando música cristã, manifestações culturais e atividades de integração. A programação segue até 4 de dezembro, com encontros em praças e espaços públicos de diferentes bairros do município.

Realizada pelo Instituto Integra e pelo Cultura Gospel Podcast, a iniciativa busca aproximar a cultura gospel dos moradores, promovendo momentos de fé, louvor e comunhão. A proposta também é valorizar artistas e manifestações musicais cristãs, incentivando a participação de famílias, igrejas e comunidades.

A abertura será na Arena da Fortaleza, no Igarapé da Fortaleza. Depois, o projeto passa pela Praça Fonte Nova, no dia 24, e pelo bairro Nova Brasília, no dia 28. Em dezembro, os encontros serão realizados na Praça do Fórum, no dia 1º, contemplando também moradores da Vila Amazonas e Remédios I, e na Praça do Paraíso, no dia 4, onde será encerrada esta etapa da programação.

A iniciativa conta com apoio do Governo do Estado do Amapá, do senador Randolfe Rodrigues e da Prefeitura de Santana. A população está convidada a participar das atividades, que pretendem transformar praças e espaços comunitários em locais de expressão cultural, convivência e integração por meio da música e da fé.

Confira a programação completa

24 de novembro (terça-feira)

Bairro Fonte Nova

Praça Fonte Nova

28 de novembro (sábado)

Bairro Nova Brasília

Avenida Maria Colares, esquina com a Rua Manoel Pereira da Rocha

1º de dezembro (terça-feira)

Região da Vila Amazonas e Remédios I

Praça do Fórum

4 de dezembro (sexta-feira)

Bairro Paraíso

Praça do Paraíso