Empreendedor construiu uma história de mais de 50 anos e conquistou gerações de clientes em Macapá

Publicidade

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Amigos, familiares e clientes se reuniram nesta sexta-feira (27), em Macapá, para dar o último adeus a Aldemar Pessoa do Rego, conhecido carinhosamente como seu Aldemar, proprietário de um dos cafés mais tradicionais do Amapá. Aos 74 anos, ele morreu na quinta-feira (26), em decorrência de complicações de saúde, deixando uma história de trabalho, dedicação e carinho construída ao longo de décadas.

A despedida ocorreu na Capela Santa Ana, no bairro Santa Rita, e foi marcada por manifestações de carinho e reconhecimento de pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o empreendedor. No Mercado Central, onde construiu sua trajetória, seu Aldemar se tornou uma figura conhecida e querida por gerações de amapaenses.

Natural de Abaetetuba, no Pará, ele chegou ao Amapá ainda jovem e encontrou no Mercado Central o espaço para construir seu negócio e sua família. O estabelecimento, que leva seu nome, soma mais de 50 anos de tradição e se tornou parte da memória afetiva de Macapá, especialmente para quem fazia do local uma parada diária para tomar café.

Filho de seu Aldemar, Ramon Rêgo destacou a personalidade do pai e a importância que ele tinha na vida de tantas pessoas. Segundo ele, o empreendedor deixa não apenas saudade, mas também um legado de integridade, trabalho e afeto.

“Um homem íntegro, trabalhador, que vai deixar muita saudade para todos. Sobretudo para a família, mas também para os clientes que o amavam. Ele era muito preocupado, afetuoso e espirituoso. A gente fica aqui com o legado dele”, disse.

Ramon também lembrou de uma característica que traduzia bem a relação do pai com os frequentadores do estabelecimento: a resistência em fechar as portas. Mesmo quando precisava descansar, seu Aldemar demonstrava preocupação com os clientes que procuravam o espaço para tomar café pela manhã.

“Ele nunca queria fechar a lanchonete, porque dizia que os clientes não teriam onde tomar o café da manhã. Às vezes, era praticamente obrigado a fechar, porque não queria deixar ninguém na mão”, contou o filho.

A comoção também foi percebida pela família nas manifestações recebidas após a morte do empreendedor. Ramon agradeceu as mensagens e homenagens de clientes, amigos e até de pessoas que não eram próximas da família, mas que fizeram questão de demonstrar carinho.

“A manifestação de carinho foi muito grande. Temos recebido mensagens de clientes, amigos e inúmeras pessoas que a gente jamais tinha ouvido falar. É uma pessoa amada por todos”, afirmou.

Mais do que um ponto tradicional de alimentação, o café de seu Aldemar representa uma parte da história cotidiana de Macapá. Com simplicidade, atendimento próximo e o compromisso de preservar costumes, ele conquistou gerações e deixa uma lembrança que continuará viva na memória de quem passou pelo Mercado Central.

O sepultamento ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (27), no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, localizado na região central de Macapá. Familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória estiveram presentes na última homenagem ao empreendedor.