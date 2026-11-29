Após primeira etapa realizada em Mato Grosso do Sul, projeto promove apresentações teatrais e intercâmbios artísticos entre 29 de novembro e 5 de dezembro

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Macapá (AP)

Três municípios do Amapá receberão a partir de hoje até o dia 5 de dezembro, apresentações gratuitas do Circuito Teatral Aproximando Fronteiras. A programação passará por Macapá, Mazagão e Ferreira Gomes, reunindo artistas do Grupo Locômbia Teatro de Andanças e da companhia amapaense Cia. Cangapé. A iniciativa chega ao estado depois de uma primeira etapa realizada em Mato Grosso do Sul e busca ampliar o acesso da população ao teatro.

O público poderá acompanhar dois espetáculos. Em Augusto e o Sorriso da Lua, um palhaço embarca em uma aventura para recuperar o sorriso da Lua Minguante, em uma montagem que combina mímica, acrobacias, malabares, máscaras e mágica. Já Flor do Bolão, apresentado pela Cia. Cangapé, resgata passagens da história de Tia Chiquinha, matriarca da família Bolão, do Quilombo do Curiaú, valorizando tradições afro-brasileiras como o batuque e o marabaixo.

A programação começa no domingo (29), às 19h, com Flor do Bolão, no Espaço Cangapé, localizado na Rua Setentrional, 241, em Macapá. Na segunda-feira (30), o mesmo espaço recebe um intercâmbio artístico entre as companhias, das 19h às 21h. No dia 1º de dezembro, Augusto e o Sorriso da Lua será apresentado às 15h, na Escola Municipal Barreiro, na comunidade quilombola do Carvão, em Mazagão.

O espetáculo também será apresentado em Macapá, no dia 2 de dezembro, às 19h, no Espaço Cangapé, e em Ferreira Gomes, no dia 4, no mesmo horário, no Teatro Estrela Nalva, localizado na Avenida Manoel Lino Leal, 545. O encerramento será no dia 5, também em Ferreira Gomes, com um encontro de intercâmbio artístico das 9h às 11h. Todas as atividades são gratuitas.

O Circuito Aproximando Fronteiras foi selecionado pelo Programa Funarte Difusão Nacional 2025, por meio do Circuito Myriam Muniz de Teatro, e conta com apoio do Ministério da Cultura. Além das apresentações, o projeto promove a troca de experiências entre grupos de diferentes regiões do país. A Cia. Cangapé, fundada em Macapá em 2005, participa da iniciativa levando ao circuito elementos da história e da identidade cultural amapaense.