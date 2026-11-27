Equipe municipal recebeu materiais de proteção e combate ao fogo para atuar em conjunto com o Corpo de Bombeiros e outros órgãos

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A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari entregou novos equipamentos e um caminhão-pipa à Brigada Municipal de Incêndio. A iniciativa busca ampliar a estrutura de prevenção e combate às queimadas no município, especialmente durante o período de estiagem.

Entre os materiais disponibilizados estão máscaras, luvas, abafadores, enxadas e mangueiras, além do caminhão-pipa para auxiliar no atendimento às ocorrências. A gestão municipal também investiu na contratação de brigadistas, ampliando o efetivo responsável pelas ações.

Criada para reforçar o trabalho das forças de segurança, a brigada atuará em conjunto com o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente e outros órgãos envolvidos no enfrentamento aos incêndios.

Segundo o prefeito Marcelo Pantoja (União), a estruturação da equipe tem como objetivo garantir mais agilidade no atendimento às ocorrências e permitir que os focos de incêndio sejam combatidos no menor tempo possível, diante do aumento das queimadas durante a estiagem.