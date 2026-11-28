Juiz pedido para pagamento imediato de R$ 10 milhões previstos em contrato assinado pelo Estado para os desfiles de 2027

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

As escolas de samba do Amapá sofreram a primeira derrota na batalha judicial para obrigar o governo estadual a financiar os desfiles do Carnaval de 2027. Em decisão assinada nesta sexta-feira (27), o juiz Robson Timóteo Damasceno, da 1ª Vara de Fazenda Pública de Macapá, rejeitou o pedido de liminar apresentado por sete agremiações para determinar o repasse imediato de R$ 10 milhões à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap).

A disputa começou depois que o governo anunciou publicamente que não faria novos repasses para o Carnaval de 2027, sob a justificativa de priorizar investimentos em outras áreas consideradas mais urgentes, especialmente a saúde. O anúncio ocorreu apesar de o Estado ter assinado, em 2 de outubro, um contrato de patrocínio com a Liesap. O documento previa o pagamento de R$ 10 milhões, em parcela única, para custear os desfiles e outras atividades carnavalescas.

Na ação, Boêmios do Laguinho, Piratas da Batucada, Império da Zona Norte, Embaixada de Samba, Unidos do Buritizal, Emissários da Cegonha e Maracatu da Favela argumentaram que o contrato continuava válido. As escolas pediram que a Justiça obrigasse o Estado a depositar o dinheiro em cinco dias, sob pena de multa diária, ou determinasse o bloqueio dos recursos.

Ao se manifestar no processo, o governo reforçou a alegação de indisponibilidade orçamentária e financeira. Um dos pontos que chamaram a atenção do magistrado foi a diferença entre os valores: enquanto o contrato estabelecia patrocínio de R$ 10 milhões, a previsão inicial identificada na Lei Orçamentária de 2026 para a ação correspondente era de R$ 2,3 milhões. O Estado informou ainda que, até 19 de novembro, não havia conseguido a suplementação orçamentária nem a liberação financeira necessária ao pagamento.

Na decisão, o juiz reconheceu que a existência de um contrato assinado é relevante, mas considerou insuficientes os elementos apresentados para obrigar o governo a desembolsar imediatamente uma quantia tão elevada. Segundo o magistrado, ainda é necessário esclarecer a efetiva disponibilidade dos recursos e a regularidade orçamentária da operação. Por esse motivo, negou a tutela de urgência, mas o processo ainda será julgado em definitivo.

Apesar do revés, as escolas conseguiram autorização para que a Liesap também passe a integrar a ação.