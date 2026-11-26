Em novo processo, desembargador mandou WhatsApp fornecer dados em investigação contra Coronel Flexa

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O TRE do Amapá (TRE-AP) determinou que a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, preserve e forneça dados de duas contas do aplicativo que podem conter elementos relevantes para uma investigação contra o deputado estadual Coronel Flexa (REP) . O despacho do relator Agostino Silvério Junior foi disponibilizado nesta quarta-feira (25) no Diário da Justiça Eletrônico.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) foi ajuizada por uma mulher que atribui a Flexa supostas práticas de abuso de poder político, assédio eleitoral e condutas vedadas pela legislação eleitoral. A autora solicitou uma série de diligências para a produção de provas, mas os fatos que motivaram a investigação não foram detalhados no despacho do magistrado.

Silvério determinou que a empresa preserve os registros das duas contas durante toda a tramitação do processo e forneça dados cadastrais, registros de acesso, informações de conexão e outros metadados disponíveis, referentes ao período de agosto a outubro de 2026. O relator considerou que a demora poderia provocar a perda de possíveis provas. O despacho não identifica os titulares das contas nem determina expressamente o fornecimento do conteúdo das conversas.

Problemas em série

O deputado era suplente, em fevereiro, quando foi chamado para assumir o mandato após a cassação de Kaká Barbosa (PL) por compra de votos. No entanto, o próprio Coronel Flexa passou a ter dificuldades para se manter no mandato.

Uma outra ação no TRE apura se houve fraude nas datas das assinaturas do registro da chapa em que Flexa foi incluído este ano. Em outro processo, há duas semanas, o STF determinou a cassação do mandato dele por fraude na cota de gênero nas eleições de 2022, quando ele ainda pertencia ao Podemos. Se a decisão for mantida, ele poderá perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos.

Nesta nova ação, sob relatoria do desembargador Agostino Silvério, Flexa terá cinco dias, a partir da citação, para apresentar defesa.