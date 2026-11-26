Maio de 2026: Policiais federais desembarcam em Macapá para a Operação Palanque Digital. Governador eleito e outras 13 pessoas são investigados por supostos abusos de poder político e econômico

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O TRE do Amapá autorizou a inclusão de novas provas na ação que investiga o governador eleito Antônio Furlan (PSD) e outras 13 pessoas por supostos crimes cometidos durante as eleições de 2026. Na mesma decisão, o relator Agostino Silvério Junior determinou uma série de diligências para localizar nove investigados que ainda não foram encontrados pelos oficiais de Justiça.

A decisão foi disponibilizada nesta quarta-feira (25) no Diário da Justiça Eletrônico. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral apura supostos abusos de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. A ação teve origem em provas compartilhadas do inquérito da Operação Palanque Digital, deflagrada este ano pela Polícia Federal. Mesmo após o ajuizamento do processo eleitoral, o inquérito continuou produzindo novos elementos.

Dos 14 investigados, apenas cinco foram citados e apresentaram defesa, entre eles Furlan, a vice-governadora Luciana Gurgel, Carlos Alberto Fauro, Jean Bambam e Rodrigo Sales. Os demais não foram encontrados nos endereços informados pelo Ministério Público na petição inicial.

Para localizar os investigados, entre eles José Furlan Neto (irmão do governador eleito), o relator determinou consultas aos cadastros da Justiça Eleitoral, da Receita Federal e aos sistemas judiciais que acessam informações bancárias e de veículos. As operadoras Vivo, Claro, TIM e Oi terão cinco dias para fornecer eventuais endereços cadastrados. O Ministério Público também foi intimado a apresentar informações complementares em três dias.

O conteúdo das novas provas não foi detalhado na decisão. O relator ressaltou que a inclusão dos documentos não representa uma avaliação antecipada de sua força probatória. Caso a ação seja julgada procedente, as sanções poderão incluir a cassação do diploma dos candidatos diretamente beneficiados pelos ilícitos e a inelegibilidade por oito anos dos responsáveis.