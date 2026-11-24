Governador tem pouco mais de 40 dias para colocar em funcionamento uma das principais obras de sua gestão

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Faltando pouco mais de 40 dias para o encerramento do mandato, o governador do Amapá, Clécio Luís (União), quer deixar o Palácio do Setentrião com o novo Hospital de Emergência (HE) de Macapá em funcionamento. Com cinco pavimentos e 212 leitos, a estrutura entrou na reta final de instalação de equipamentos hospitalares, mobiliário e serviços de acabamento.

Iniciada em março de 2024, a construção ocupa uma área cedida pelo Exército Brasileiro, atrás do atual HE, na região central da capital. São mais de 15 mil metros quadrados de área construída, com investimentos de R$ 129,25 milhões, provenientes de recursos indicados pelo senador Davi Alcolumbre (União) e do tesouro estadual.

Dos 212 leitos, 160 serão de enfermaria, 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 20 destinados ao tratamento de pacientes queimados e dois para isolamento. A estrutura também terá seis salas cirúrgicas, leitos de recuperação pós-anestésica, laboratório, farmácia e serviços de diálise.

Uma das novidades será o heliponto, que permitirá o transporte aéreo de pacientes em estado grave vindos do interior do Estado e de comunidades de difícil acesso. O hospital também contará com uma central de diagnóstico por imagem, com equipamentos de ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia e hemodinâmica.

O mandato de Clécio encerrá o dia 5 de janeiro, quando assumirá o governo o ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD).