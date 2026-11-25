Mortandade de peixes no Rio Araguari compromete a pesca, o turismo e a renda de famílias ribeirinhas

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O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do Governo no Congresso Nacional, solicitou ao Ministério da Pesca e Aquicultura a criação de um Auxílio Extraordinário para pescadores e pescadoras artesanais afetados pela forte estiagem no Amapá e em outros estados da Região Norte. O pedido foi formalizado na terça-feira (24), por meio de ofício encaminhado ao ministro Edipo Araujo e de uma Indicação apresentada ao Poder Executivo.

A proposta prevê o pagamento de dois salários mínimos, em parcela única ou divididos em duas parcelas mensais, aos profissionais inscritos no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e beneficiários do Seguro-Defeso. A iniciativa atende a uma reivindicação de lideranças da pesca artesanal, que relatam dificuldades para manter a atividade e garantir o sustento das famílias diante dos efeitos da seca.

No Amapá, a estiagem provocou a redução dos níveis dos rios e o aumento da temperatura da água. No Rio Araguari, em Ferreira Gomes, a situação resultou na morte de grande quantidade de peixes, causando prejuízos à pesca e ao turismo. Os impactos também atingem comunidades de Porto Grande, Cutias do Araguari, Tartarugalzinho, Amapá e Macapá, comprometendo a renda e a segurança alimentar das populações ribeirinhas.

Randolfe propõe que o benefício contemple todos os municípios amapaenses e outras localidades da Região Norte com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal. Para acelerar a concessão, sugere o aproveitamento dos cadastros já existentes nos ministérios da Pesca, da Previdência e do Desenvolvimento e Assistência Social. O senador cita como precedentes as Medidas Provisórias nº 1.192/2023 e nº 1.263/2024, que garantiram auxílio a pescadores atingidos pela seca na região. Segundo ele, a medida é necessária para preservar a subsistência das famílias e assegurar a continuidade da pesca artesanal.