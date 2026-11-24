Há lugares em que a aventura começa muito antes de chegar ao destino. É o caso do Lago do Bom Nome, um dos santuários naturais do município de Amapá, a 310 km de Macapá. Para quem gosta de unir esporte, natureza e aventura, chegar até lá sobre duas rodas é uma experiência que transforma o próprio caminho em atração turística. O guia de turismo e repórter Alcimar Monteiro, do Portal SelesNafes.Com, costuma reunir amigos e visitantes dispostos a encarar dezenas de quilômetros pela chamada Trilha dos Flamingos. O percurso atravessa áreas de floresta e campos por onde circula o gado, cenário que também revela um pouco da vocação econômica e da identidade rural do município. É o cicloturismo em sua essência.
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