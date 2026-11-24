Família tinha comprado casa sem energia elétrica. História da recém-nascida sensibilizou leitores do Portal SN e mobilizou doações para melhorar suas condições de vida

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Morreu nesta terça-feira (24), em Macapá, a pequena Zoe, de apenas quatro meses, cuja história mobilizou uma corrente de solidariedade no Amapá. Há menos de um mês, o Portal SelesNafes.Com mostrou as dificuldades enfrentadas pela família para garantir os cuidados necessários à sobrevivência da menina, que vivia numa casa sem energia elétrica. Agora, a recém-nascida precisa de ajuda para ser sepultada.

Nascida prematura, Zoe precisava de cuidados permanentes. A bebê havia passado por uma traqueostomia, procedimento que facilita a respiração, e era alimentada por sonda. Sua condição de saúde exigia atenção constante dos pais e de outros familiares.

A repercussão da reportagem sensibilizou leitores, que passaram a doar alimentos, fraldas e materiais de higiene. A residência da família, localizada numa área de passarelas do bairro Pacoval, ganhou energia elétrica e uma central de ar-condicionado doada por um influenciador. Nos últimos dias, entretanto, o quadro de saúde da menina passou a preocupar ainda mais a família. Segundo o avô, Enivaldo da Silva, Zoe vinha apresentando crises e precisou ser levada diversas vezes para atendimento médico.

“Ela vinha apresentando alguns problemas, dava uma crise nela e a gente levava para o médico. Os médicos diziam que era normal por causa da crise, às vezes por causa do remédio. Só que ela veio a óbito”, relatou.

Enivaldo estava trabalhando quando recebeu a notícia da morte da neta. Em entrevista ao Portal SN, o avô não conteve a emoção ao recordar os esforços para garantir melhores condições de vida à criança.

“Lutei tanto por essa criança, lutei tanto por ela e não esperava receber uma notícia dessa hoje. Mas, infelizmente, a Zoe se foi”, lamentou.

O registro de óbito menciona morte natural de causa indeterminada, doença do aparelho respiratório e convulsões.

Despedida

Além da dor da perda, a família enfrenta agora dificuldades financeiras para custear o funeral. Os parentes voltaram a procurar a reportagem, desta vez em busca de ajuda para a aquisição de um caixão e a realização do sepultamento. O avô acompanhou os procedimentos na Polícia Científica com o apoio da reportagem. A Polícia Civil também esteve na residência da família para os procedimentos necessários. O Portal SN está buscando apoio junto à Prefeitura de Macapá para viabilizar o sepultamento.

A família, que veio do interior do Estado, não tem condições financeiras de arcar com todas as despesas do funeral. A corrente de solidariedade que ajudou a melhorar as condições de vida de Zoe agora poderá proporcionar uma despedida digna à menina.

Quem puder ajudar pode fazer doações via Pix pela chave telefônica (96) 98410-2983, em nome de Joseane Carvalho dos Reis. O mesmo número está disponível para contato pelo WhatsApp.