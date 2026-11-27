Estrutura havia sido entregue há dois meses; governo também avalia uma passagem provisória para restabelecer o tráfego na região

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O governador do Amapá, Clécio Luís (União), mobilizou equipes do Governo do Estado para atender à ocorrência de incêndio na ponte sobre o Igarapé Flamã, principal acesso ao distrito de Lourenço, em Calçoene.

Os trabalhos começaram ainda na madrugada desta sexta-feira (27), com o deslocamento de equipes da Secretaria de Estado dos Transportes (Setrap) e da Defesa Civil para avaliar os danos e buscar alternativas que garantam a circulação de moradores e veículos na região.

Além das medidas emergenciais, Clécio anunciou o início dos procedimentos para reconstruir a estrutura, que havia sido construída há apenas dois meses.

O governador também acionou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a Polícia Civil e a Polícia Científica para investigar as causas do incêndio e realizar a perícia. A possibilidade de incêndio criminoso também será apurada.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas ainda na noite de quinta-feira (26), mas a ponte sofreu danos e permanece interditada por questões de segurança. Entre as alternativas avaliadas pelo governo está a construção de uma passagem provisória com tubulações e aterro para restabelecer o acesso à comunidade. A medida busca evitar que os moradores fiquem isolados enquanto são realizadas as avaliações técnicas e os procedimentos para reconstrução da estrutura.