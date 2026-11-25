Seleção oferta 200 vagas distribuídas entre cinco cursos noturnos, com início das aulas previsto para fevereiro de 2027 no novo campus

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Macapá (AP)

A Faculdade Integrado de Macapá reuniu candidatos na última sexta-feira (20) para a aplicação das provas do seu 1º Vestibular Unificado, realizado na sede atual da instituição, localizada na Avenida Feliciano Coelho, nº 125, bairro Trem, na capital amapaense. O processo seletivo oferta 200 vagas distribuídas entre cinco cursos de bacharelado no turno noturno: Direito, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia e Biomedicina, com 40 vagas para cada graduação. O resultado oficial da primeira chamada, acompanhado da lista de contemplados com bolsas de estudo e do edital específico de matrícula, será divulgado nesta quinta-feira (26), a partir das 14h, no portal grupointegrado.br.

“O Vestibular Unificado foi planejado para avaliar de forma equilibrada as competências fundamentais do estudante, aliando questões objetivas e produção textual. É o primeiro contato do candidato com a proposta acadêmica da Faculdade Integrado, que prioriza a excelência pedagógica, a organização e o acolhimento desde o ingresso até a formação profissional”, afirma Kaleb Mariano, diretor da Faculdade Integrado de Macapá.

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar a matrícula pela internet entre os dias 26 de novembro e 1º de dezembro de 2026, com início das aulas previsto para 15 de fevereiro de 2027. Os ingressantes iniciarão as atividades acadêmicas no novo prédio da instituição, situado na Avenida Procópio Rola, nº 1346, que passa por adequações estruturais para ampliar a área total para aproximadamente 4.000 metros quadrados.

A nova unidade contará com cinco salas de aula adaptadas para a metodologia de Aprendizagem Baseada em Equipes (Team Based Learning – TBL), dez salas de tutoria voltadas à Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem Based Learning – PBL), seis laboratórios especializados em saúde e tecnologia, além de biblioteca, auditório e espaços de convivência com área verde.

Além do ingresso nas graduações, o desempenho no exame define a concessão de 25 bolsas de estudo, sendo cinco para cada curso ofertado. Conforme a classificação individual por graduação, o primeiro colocado recebe bolsa integral de 100%; o segundo e o terceiro colocados obtêm 75% de desconto; e o quarto e o quinto garantem 50% de abatimento nas mensalidades. Os demais candidatos classificados que efetivarem a matrícula dentro do prazo regimental asseguram desconto de 30% válido exclusivamente sobre as mensalidades.

Em relação à regularidade regulatória junto ao Ministério da Educação (MEC), os cursos de Direito, Enfermagem e Fisioterapia já possuem autorização oficial: Direito pela Portaria nº 531, de 13 de outubro de 2026, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 14 de outubro de 2026; Enfermagem pela Portaria nº 509, de 2 de outubro de 2026, publicada no D.O.U. em 5 de outubro de 2026; e Fisioterapia pela Portaria SERES/MEC nº 621, de 23 de novembro de 2026, publicada no D.O.U. desta terça-feira (24). Os cursos de Psicologia e Biomedicina aguardam a publicação das respectivas portarias de autorização pelo MEC, estando a efetivação das matrículas e o início das aulas condicionados à publicação no D.O.U.

Caso haja vagas remanescentes após o encerramento do primeiro prazo, a instituição divulgará o resultado da segunda chamada no dia 2 de dezembro de 2026, às 14h, com matrículas de 2 a 4 de dezembro. A terceira chamada está prevista para 7 de dezembro, às 14h, com período de matrícula entre 7 e 9 de dezembro de 2026.