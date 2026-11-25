Ação internacional também apreendeu ouro, combustível e equipamentos, além de cumprir três mandados de prisão.

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A região de fronteira entre o Amapá, o Suriname e a Guiana Francesa foi alvo de uma operação internacional contra o garimpo ilegal e outros crimes transfronteiriços. Realizada entre os dias 16 e 20 de novembro, a Operação Onça Corridor mobilizou forças de segurança dos três países e órgãos ambientais brasileiros para fiscalizar áreas terrestres e fluviais do Escudo das Guianas.

Durante a ação, foram inutilizadas 38 estruturas utilizadas como alojamentos e pontos de apoio logístico para garimpeiros. Também foram destruídas duas pás carregadeiras, 13 motores e um quadriciclo, além da retirada de circulação de aproximadamente 2.150 litros de combustível. Em uma barreira rodoviária, os agentes apreenderam 360 gramas de ouro.

A operação também resultou no cumprimento de três mandados de prisão e em uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. Centenas de pessoas, veículos e embarcações passaram por fiscalização. No Brasil, participaram equipes da Polícia Federal, polícias Civil e Militar do Amapá, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Ibama e ICMBio.

A mobilização foi articulada pelo Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia e contou com a participação de forças brasileiras, surinamesas e francesas. O objetivo foi atingir não apenas os garimpos, mas também a estrutura logística que permite a continuidade da atividade ilegal em uma região de fronteiras internacionais e de difícil fiscalização. Polícia Federal