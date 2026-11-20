Capitão Tércio Cid, de 53 anos, ficou conhecido pela atuação no combate ao crime e agora pretende dedicar mais tempo à família.

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Conhecido como “Rambo da Amazônia”, o capitão Tércio Cid dos Santos Silva, de 53 anos, está deixando a linha de frente da Polícia Militar do Amapá após mais de 28 anos de serviços prestados à corporação. O oficial, que ganhou notoriedade nas ruas e meios de comunicação de Macapá, especialmente nos anos 2000, teve a transferência para a reserva remunerada oficializada na última terça-feira (17), em publicação no Diário Oficial do Estado.

Tércio ingressou na PM em 6 de abril de 1998, como soldado. Ao longo da carreira, passou pelas graduações de cabo, sargento e subtenente, até alcançar o oficialato e chegar à patente de capitão. Durante esse período, ficou conhecido pela atuação firme no combate à criminalidade, principalmente ao lado do então sargento Alencar.

A dupla ganhou fama pela disposição para enfrentar ocorrências e pela determinação em solucionar os casos antes de encerrar o expediente. Segundo Tércio, essa postura era uma das principais características da equipe.

“Se a gente pegasse de manhã uma ocorrência, tinha que resolver até o final do serviço. A gente ia resolver, não largava o osso”, relembrou.

O apelido “Rambo da Amazônia” surgiu justamente durante esse período. A expressão foi criada pelo saudoso repórter policial Ery Santos, que integrou o programa Bronca Pesada. Segundo Tércio, o jornalista se inspirou no fato de ele gostar de facas e costumava carregar uma durante o serviço. A brincadeira ganhou força e acabou se tornando sua marca.

Histórias marcantes

Entre as ocorrências que mais marcaram sua trajetória está o assassinato de um garoto no bairro Zerão, na zona sul de Macapá. A vítima foi morta com uma faca cravada no peito durante uma situação envolvendo uma pipa. Na época, Tércio e sua equipe percorreram a cidade em busca de solucionar o crime. O policial, que havia iniciado o expediente pela manhã, só encerrou o trabalho às 3h da madrugada do dia seguinte.

Outra situação que provocava indignação no capitão eram os casos de violência praticados por filhos contra as próprias mães. Ele conta que, além da intervenção policial, procurava conversar com os envolvidos e aconselhá-los sobre a importância do respeito à família.

Fora da farda, Tércio construiu uma família com quatro filhos e duas netas. Agora, com a passagem para a reserva, pretende aproveitar mais o convívio familiar, descansar e colocar novos projetos em prática. Ele afirma que encerra essa etapa da vida com a sensação de dever cumprido.

Na despedida, o capitão agradeceu à população amapaense e destacou que sempre considerou o trabalho policial uma missão de servir à sociedade, independentemente de quem precisasse de ajuda.

“Eu sempre disse que era o funcionário do povo, da população. Eles eram meus patrões. Sempre dediquei meu serviço à sociedade, sem distinção de credo, raça ou cor. Todo mundo é igual”, declarou.