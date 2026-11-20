Decreto assinado pelo prefeito Tedy Marcel (União) aponta avanço dos incêndios, aumento de problemas respiratórios e destruição ambiental em comunidades urbanas e rurais

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A prefeitura de Laranjal do Jari, município a 268 km de Macapá, no sul do Amapá, decretou situação de emergência devido aos incêndios florestais que avançam sobre áreas urbanas e rurais do município. O fogo, que começou a se intensificar em outubro, atingiu proporções excepcionais no último dia 17 de novembro, provocando danos ambientais, prejuízos materiais e problemas de saúde na população. O decreto foi assinado pelo prefeito Tedy Marcel no dia 18.

Além da destruição da vegetação, os incêndios estão provocando a morte de animais silvestres. Brigadistas que atuam no combate às chamas têm encontrado muitos animais mortos nas áreas consumidas pelo fogo. Poucos conseguiram ser resgatados com vida, entre eles uma preguiça que chegou a receber um banho improvisado em um balde, numa tentativa de aliviar os efeitos do calor e da fumaça.

A situação também preocupa as autoridades de saúde. Segundo a prefeitura, a fumaça tóxica tem provocado aumento substancial de casos de doenças respiratórias, principalmente entre crianças e idosos. A concentração de poluentes compromete a qualidade do ar e reduz a visibilidade nas ruas, aumentando o risco de acidentes.

Entre as áreas atingidas estão os bairros Nova Esperança, Mirilândia, Samaúma, Malvinas, Centro e loteamentos da cidade. Na zona rural, os incêndios afetam comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável São Francisco do Iratapuru e da Reserva Extrativista do Rio Cajari. A prefeitura alerta para o risco de o fogo alcançar outros bairros da parte baixa de Laranjal do Jari.

O decreto aponta que a situação é agravada pela escassez de água e pelas condições climáticas associadas ao fenômeno El Niño. A fumaça também recebe influência de incêndios registrados nos municípios vizinhos de Vitória do Jari, no Amapá, e Almeirim, no Pará. Além dos impactos ambientais, o fogo ameaça a produção agrícola e extrativista das comunidades.

Com validade de 180 dias, o decreto autoriza a mobilização de órgãos municipais, equipamentos, veículos e recursos para combater os incêndios e prestar assistência à população. A Defesa Civil ficará responsável pela coordenação das ações e pelo levantamento dos prejuízos, que poderão fundamentar pedidos de apoio aos governos estadual e federal.