Após anunciar que não financiará o réveillon nem fará novos repasses às escolas de samba, Fundação esclarece que não existe ato oficial cancelando o Carnaval

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O governo começou a reagir, nesta quinta-feira (19), à divulgação de informações falsas de que teria cancelado o Carnaval de 2027. A presidente da Fundação Marabaixo, Josilana Santos, disse hoje que o governo não tomou nenhuma decisão oficial para impedir a realização da festa e lembrou os esforços para a retomada dos grandes desfiles no sambódromo a partir de 2023, quando Clécio assumiu o governo.

“Em 45 dias, o Carnaval ficou pronto no que competia ao Governo do Estado. O Carnaval é importante, mas falar a verdade também. Clécio sempre dialogou com as escolas. Não é possível apagar o legado que fez o Carnaval chegar até aqui”, comentou a presidente da entidade, que é um braço cultural do governo.

A polêmica começou esta semana, depois que o governador Clécio Luís (União) anunciou que não promoverá o réveillon nem fará novos repasses às escolas de samba, sob a justificativa de concentrar os recursos públicos em áreas consideradas mais urgentes, especialmente a saúde.

Segundo ele, o orçamento de 2027 já contempla a previsão de recursos para a área, mas a execução caberá ao próximo governo, que assumirá a administração estadual. Até agora, não existe decreto, portaria ou qualquer outro documento oficial determinando o cancelamento dos desfiles das escolas de samba. O governador tem lembrado que sempre manteve diálogo com a Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) e com as agremiações carnavalescas desde o início do mandato.

Ao defender a mudança de prioridades na reta final da gestão, Clécio argumentou que administrar os recursos públicos exige escolhas, especialmente diante das demandas da população por serviços essenciais. “Governar com responsabilidade é saber elencar prioridades”, afirmou, acrescentando que reorganizar as despesas não apaga o compromisso mantido com a cultura.