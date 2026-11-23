Testemunhas relataram que a vítima chegou ao local acompanhada de dois homens de cabelos vermelhos antes de ser morta

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem ainda não identificado foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira (23), em uma área do bairro Pacoval conhecida como Baixada Pará, em Macapá. O corpo foi encontrado ensanguentado sobre uma passarela, por volta das 8h30, depois que moradores ouviram uma sequência de disparos.

O Samu foi acionado, mas a equipe médica apenas confirmou a morte da vítima.

Testemunhas contaram à polícia que viram o homem chegar ao local acompanhado de dois indivíduos, ambos com cabelos vermelhos. Pouco tempo depois, foram ouvidos os tiros. A suspeita inicial é de que a vítima, que não seria moradora da região, tenha sido atraída para uma emboscada.

A polícia também apura a possível participação de criminosos ligados a uma facção que atua na área. A motivação do assassinato, no entanto, ainda não foi esclarecida.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações e busca imagens de câmeras de segurança e outras pistas que possam levar à identificação dos executores. Até o momento, ninguém foi preso.

Informações que ajudem a polícia a esclarecer o crime podem ser repassadas anonimamente ao disque-denúncia da DHPP, pelo número (96) 99170-4302.