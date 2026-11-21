Incêndios no entorno do Bioparque mobilizaram bombeiros durante a madrugada; governo federal foi acionado para ampliar o combate

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Macapá (AP)

O avanço das queimadas em diferentes regiões do Amapá provocou uma mobilização para ampliar o número de equipes envolvidas no combate aos incêndios. Neste sábado (21), o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) acionou autoridades ambientais e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para solicitar reforço federal, principalmente na região do Bioparque da Amazônia, em Macapá, onde novos focos de fogo foram registrados.

A preocupação aumentou depois que incêndios atingiram áreas próximas ao parque durante a madrugada. Randolfe conversou com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, coronel Pelsondré Martins da Silva, para obter informações sobre a situação. Segundo o oficial, as equipes trabalharam durante toda a noite e conseguiram controlar os focos identificados no entorno da unidade.

Mesmo com o controle das chamas naquela área, o parlamentar decidiu buscar apoio adicional para evitar que o surgimento de novos incêndios comprometa a capacidade de resposta dos bombeiros. Ele entrou em contato com o Ibama e conversou por telefone com João Paulo Ribeiro Capobianco, do Ministério do Meio Ambiente, solicitando o envio de mais profissionais do Prevfogo, programa federal especializado na prevenção e no combate aos incêndios florestais.

A articulação resultou no encaminhamento de equipes que estavam mobilizadas no município de Oiapoque, no extremo norte do estado. Como os focos de incêndio naquela região já haviam sido controlados, parte dos profissionais começou a ser deslocada para apoiar operações em outras localidades, com prioridade para as proximidades do Bioparque.

O pedido de reforço também considera a situação de outras áreas atingidas pelas queimadas. No Vale do Jari, no sul do Amapá, novos focos de incêndio também são acompanhados pelas autoridades. A intenção é ampliar a atuação conjunta entre os órgãos federais, o Corpo de Bombeiros e o Governo do Estado para enfrentar as ocorrências.

Randolfe afirmou que continuará monitorando a situação e buscando apoio para as operações.