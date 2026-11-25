Mulher foi considerada conivente com os abusos praticados pelo padrasto da vítima de 12 anos

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Uma mulher de 37 anos foi presa pela Polícia Civil nesta terça-feira (24), em Ferreira Gomes, no interior do Amapá, após ser condenada a 22 anos e seis meses de prisão por estupro de vulnerável majorado.

Segundo as investigações, ela tinha conhecimento dos abusos sexuais sofridos pela própria filha, então com 12 anos, praticados pelo companheiro, padrasto da menina. A mulher chegou a presenciar um dos crimes dentro de casa, mas não tomou nenhuma providência para proteger a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, mesmo depois de ser informada pela filha sobre os abusos, a mulher continuou permitindo que o companheiro tivesse acesso à menina.

O homem foi preso em flagrante em 2024, também pelo crime de estupro de vulnerável. A mãe foi condenada pela Justiça, em decisão já transitada em julgado, a 22 anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ela foi localizada e presa na própria residência e ficará à disposição do Poder Judiciário.