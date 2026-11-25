Suspeito usava tornozeleira eletrônica e era investigado após denúncias de ameaças a moradores e à própria companheira

Publicidade

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem identificado como Luiz Carlos Gonçalves Moreira, conhecido como “Jacaré”, morreu em confronto com policiais do Batalhão de Rotam, no fim da tarde desta terça-feira (24), no bairro Aquaville Tambaqui, em Santana, a 17 quilômetros de Macapá. Um policial foi atingido por um disparo na região do tórax, mas o colete balístico impediu que ele sofresse ferimentos.

Jacaré usava tornozeleira eletrônica e, segundo a polícia, tinha extensa ficha criminal, incluindo condenação por latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com o comandante da Rotam, tenente-coronel Hércules Lucena, o suspeito era alvo de denúncias de moradores por circular armado e intimidar pessoas na região. Na semana passada, equipes do 4º Batalhão chegaram a fazer diligências no bairro após receberem informações de que ele estaria exibindo uma arma de fogo na presença de crianças.

O oficial também relatou que Jacaré havia sido conduzido à delegacia dias antes, após ameaçar de morte a própria companheira. Segundo o relato da mulher, as ameaças eram feitas com uma arma de fogo.

Nesta terça-feira, durante uma operação de enfrentamento ao crime organizado, equipes da Rotam tentaram abordar o suspeito, mas foram recebidas a tiros. Um dos disparos atingiu o colete de um dos militares, na altura do tórax, do lado esquerdo. Outros tiros acertaram a porta e a parede próximas aos policiais.

No revide, Jacaré foi baleado. Ele morreu ainda no local, em uma vila de quitinetes.

Um revólver, apontado pela polícia como a arma utilizada contra os militares, foi apreendido. A Polícia Científica realizou a perícia na área.

Ao comentar a ocorrência, o tenente-coronel Hércules Lucena destacou que a proteção balística evitou que o disparo atingisse diretamente o corpo do policial.

“O policial foi atingido na região do tórax, mas o colete balístico cumpriu seu papel e evitou uma lesão mais grave. Foi uma ocorrência de alto risco, em que os militares também tiveram suas vidas colocadas em perigo.”