Somente em Calçoene, foram registradas 24 ocorrências entre outubro e novembro

Publicidade

De Macapá (AP)

O avanço das queimadas durante o período mais seco do ano tem provocado danos à rede elétrica em diferentes regiões do Amapá e causado interrupções no fornecimento de energia. Entre outubro e novembro, a CEA Equatorial registrou 24 ocorrências relacionadas à vegetação e a incêndios somente em Calçoene, município que apresentou maior aumento de temperatura no período.

Além de Calçoene, problemas semelhantes foram identificados em Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Serra do Navio, Oiapoque, Porto Grande, Pracuúba, Tartarugalzinho e Vitória do Jari. Segundo a distribuidora, algumas dessas ocorrências chegaram a afetar entre 1,3 mil e 4 mil clientes, aproximadamente.

O fogo representa uma ameaça direta à infraestrutura elétrica. O calor pode comprometer componentes da rede de distribuição, enquanto as chamas também atingem árvores de grande porte, que podem cair sobre os cabos e provocar rompimentos, além de danos a postes e cruzetas. A recuperação do serviço também pode ser dificultada pela fumaça, pelos focos de incêndio ainda ativos e pelo difícil acesso aos locais atingidos.

O superintendente técnico da CEA Equatorial, Fabrício Oliveira, explica que a sequência de ocorrências e a extensão dos danos tornam mais complexo o trabalho de normalização do serviço.



“Estamos acompanhando com atenção esse cenário, principalmente pela frequência com que essas situações têm ocorrido. Uma queimada pode provocar danos em diferentes pontos da rede, com queda de árvores e rompimento de cabos. Em muitos casos, enquanto nossas equipes trabalham para recuperar um trecho, novos pontos são atingidos, o que aumenta a complexidade do atendimento. Por isso, a prevenção é fundamental para evitar danos ao sistema elétrico e reduzir os impactos para a população”, afirma.

Diante do cenário, a empresa alerta para a necessidade de evitar práticas que possam provocar incêndios, principalmente quando a vegetação está mais seca e a umidade do ar é baixa. Entre as recomendações estão não utilizar fogo para limpar quintais e terrenos, evitar a queima de lixo, não jogar pontas de cigarro em áreas com vegetação e não acender fogueiras próximas de árvores ou estruturas da rede elétrica. Ao identificar um foco de incêndio, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Em situações de cabos rompidos ou estruturas danificadas, ninguém deve tocar ou se aproximar do local, mesmo que não haja sinais aparentes de energia. A ocorrência deve ser comunicada à CEA Equatorial pelo telefone 0800 096 0196, disponível 24 horas. A empresa reforça que a prevenção é fundamental para evitar acidentes, preservar a infraestrutura elétrica e reduzir os transtornos causados à população.