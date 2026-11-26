Laudo identificou excesso de gases na água após manobras nas comportas da usina; é o quarto episódio registrado no local

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A operação da Usina Hidrelétrica Ferreira Gomes foi apontada como responsável pela mortandade de peixes registrada no rio Araguari, no município de Ferreira Gomes, no Amapá. A conclusão consta em relatório técnico apresentado nesta quarta-feira (25) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). Com base na investigação, o governo estadual anunciou uma multa de R$ 22 milhões à concessionária.

Segundo o relatório, manobras realizadas nas comportas da hidrelétrica dois dias antes do episódio provocaram a supersaturação da água, elevando a concentração de gases a níveis prejudiciais aos peixes. As análises identificaram saturação de oxigênio de aproximadamente 127%, acima do limite de referência de 100%. O fenômeno provocou embolia gasosa nos animais.



O governador Clécio Luís (União) afirmou que a investigação utilizou registros operacionais da própria hidrelétrica e descartou a presença de agentes químicos na água.

“Descartamos a presença de agentes químicos e, a partir dos relatórios da própria hidrelétrica, identificamos movimentações e manobras nas comportas dois dias antes da ocorrência. Na avaliação dos técnicos, essas operações provocaram o aumento da concentração de gases na água, com uma saturação de oxigênio que chegou a aproximadamente 127%, quando o limite de referência é 100%. Esse excesso provocou a morte dos peixes por embolia gasosa”, explicou.

Este é o quarto episódio de mortandade registrado no rio Araguari. Os anteriores ocorreram em 2014, 2015 e 2018 e também resultaram na responsabilização da empresa, com penalidades que somaram R$ 57 milhões. A nova multa, de R$ 22 milhões, será aplicada com base no Decreto Ambiental nº 230/2026.

Além da penalidade financeira, a concessionária deverá apresentar um plano de reparação dos danos ambientais, com medidas de recuperação, mitigação e prevenção de novas ocorrências. O governo também anunciou o repovoamento de peixes no rio Araguari e uma compensação ao município, cuja economia tem ligação direta com a atividade pesqueira.

O Estado mantém o monitoramento da qualidade da água a cada duas horas. Segundo os resultados divulgados, as condições atuais são consideradas adequadas para banho e consumo humano. Clécio afirmou que serão exigidas medidas mais rigorosas de controle das operações da hidrelétrica para evitar novos episódios de mortandade.