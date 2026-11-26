Unidade técnica do TRE opinou pela aprovação das contas com ressalvas, mas Ministério Público considera que ainda existem questões pendentes

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O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu novas diligências na prestação de contas da campanha do governador eleito do Amapá, Antônio Furlan (PSD), e da vice-governadora eleita, Luciana Gurgel (PL). Em manifestação de 10 páginas anexada ontem (25) ao processo, a procuradora regional eleitoral Sarah Cavalcanti apresentou sete questionamentos envolvendo despesas que somam mais de R$ 1,1 milhão. A campanha declarou receitas de R$ 2,78 milhões, dos quais R$ 2,3 milhões vieram do Fundo Eleitoral, que é composto por recursos públicos.

O maior desembolso questionado foi um Pix de R$ 700 mil realizado no dia 2 de setembro para a empresa Alô Produção Ltda., contratada para produzir conteúdo audiovisual. A procuradora quer esclarecimentos sobre a composição do preço, a comprovação dos 130 materiais que teriam sido produzidos e o eventual compartilhamento de equipe e estrutura com a campanha da senadora eleita Rayssa Furlan (Podemos). Outros R$ 100 mil foram pagos à Tria Estratégia por serviços que também envolviam produção audiovisual, o que levou o MPE a questionar uma possível duplicidade de pagamentos, ainda não comprovada.

Outro ponto levantado pela procuradora foi a aquisição de 1,55 milhão de santinhos por R$ 24 mil, integralmente custeados com dinheiro público. Na avaliação do MPE, a quantidade demonstra antieconomicidade e violação ao princípio da eficiência. Somando santinhos, adesivos, bandeiras e outros materiais gráficos e visuais, a campanha adquiriu diretamente quase 2 milhões de peças, ao custo de R$ 735,5 mil, além da publicidade compartilhada com outras candidaturas.

O MPE também questionou os R$ 180 mil pagos à RG Consultoria Empresarial e Contábil Ltda., cobrando a identificação dos profissionais envolvidos, a comprovação dos serviços e a justificativa para o valor dos honorários. Foram encontradas divergências na numeração dos contratos e nos dados bancários. A procuradora também quer saber quanto custou o impulsionamento de 19 anúncios nas redes sociais já considerados irregulares pela Justiça Eleitoral e se houve utilização de dinheiro público nessas publicações.

Despesas com combustíveis e o pagamento de uma multa de R$ 10,1 mil por propaganda eleitoral antecipada também estão entre os questionamentos. No primeiro caso, o MPE quer verificar se houve abastecimento do veículo destinado ao uso pessoal de Furlan com recursos da campanha. Em relação à multa, a procuradora constatou que a conta utilizada para quitar a penalidade também recebeu doações de terceiros, incluindo um Pix de R$ 40 mil de José Furlan Neto (irmão), dois dias antes do pagamento.

A unidade técnica do TRE do Amapá já havia emitido parecer pela aprovação das contas com ressalvas, apontando como única falha remanescente o pagamento da multa com recursos da campanha. A procuradora, entretanto, argumentou que diligências solicitadas anteriormente pelo MPE não foram apreciadas. Ela pediu que Furlan seja intimado a apresentar esclarecimentos e documentos no prazo de três dias, antes da emissão do parecer de mérito do Ministério Público.