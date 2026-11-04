Investigação apura suspeitas de direcionamento de licitações, corrupção e desvio de recursos federais em Santana do Araguaia

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Quatro vereadores e sete servidores públicos foram afastados de suas funções durante uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta terça-feira (24), no município de Santana do Araguaia, no sul do Pará. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 53 milhões no âmbito de uma investigação sobre um suposto esquema de corrupção e desvio de recursos públicos.

Batizada de Cidade Sitiada, a operação mobilizou agentes federais para o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão, tendo entre os alvos seis gabinetes da Câmara Municipal. Duas pessoas foram presas e outros dois investigados passaram a ser monitorados eletronicamente. Durante as buscas, os policiais apreenderam R$ 110 mil em espécie, 13 automóveis, uma embarcação, uma motocicleta, 19 aparelhos celulares, computadores, joias, armas e munições.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que agentes públicos e empresários locais teriam atuado em conjunto para direcionar licitações financiadas com recursos federais, favorecendo determinadas empresas na contratação de serviços pelo município.

Os investigados são suspeitos de manipular a concorrência nos processos licitatórios, desviar dinheiro público e utilizar mecanismos de lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos recursos obtidos ilegalmente. Ao todo, 11 agentes públicos foram afastados cautelarmente de suas funções por determinação judicial.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de fraude em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.