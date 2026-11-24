Oportunidades na Universidade Federal Rural da Amazônia estão distribuídas em seis municípios paraenses. Inscrições começam em 4 de dezembro

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A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) publicou edital de concurso público para o preenchimento de 57 vagas efetivas de professor do magistério superior. Os salários chegam a R$ 13.753,96, além de auxílio-alimentação e outros benefícios previstos na legislação federal. As inscrições serão realizadas entre os dias 4 e 18 de dezembro, pela internet, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 180.

As vagas estão distribuídas entre os municípios paraenses de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. Entre as áreas contempladas estão Enfermagem, Administração, Medicina Veterinária, Matemática, Ciências Biológicas, Letras e Engenharias.

A remuneração varia de acordo com a titulação acadêmica dos candidatos. Para profissionais com mestrado, o salário previsto é de R$ 9.595,78, enquanto para os que possuem doutorado o valor chega a R$ 13.753,96. Os aprovados também receberão auxílio-alimentação de R$ 1.192.

Das 57 vagas, 37 são destinadas à ampla concorrência e 20 às políticas de ações afirmativas, sendo 14 para pessoas pretas e pardas, três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que atendam aos critérios de renda estabelecidos no edital, além de doadores de medula óssea, poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 4 e 7 de dezembro.

O concurso será dividido em três etapas: prova escrita de conhecimentos específicos, prova didática e avaliação de títulos. As avaliações estão previstas para ocorrer entre 15 e 26 de fevereiro de 2027. O resultado final deverá ser divulgado em 23 de março, com homologação prevista para o dia seguinte.

Confira aqui o edital completo do concurso