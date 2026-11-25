O Líder ainda não confirmou se as mudanças estão relacionadas ao fim da escala 6x1, apesar de comentários nas redes

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Conhecido por manter supermercados abertos 24 horas, inclusive aos domingos e feriados, o Grupo Líder, maior rede supermercadista do Pará, anunciou a redução do horário de funcionamento de várias unidades. As mudanças ocorrem em meio a mudanças na legislação trabalhista com o fim da escala de trabalho 6×1 e a adoção do modelo 5×2 no Brasil.

Os novos horários foram divulgados pela empresa nas redes sociais e abrangem estabelecimentos de Belém e de municípios do interior do estado. Algumas unidades passarão a encerrar o atendimento aos domingos às 15h, enquanto outras funcionarão até as 22h. Contudo, algumas lojas continuarão com atendimento 24 horas.

Em Castanhal, a 70 km de Belém, uma das unidades encerrou o funcionamento ininterrupto após mais de seis anos. Desde o último dia 15, o supermercado passou a funcionar das 7h às 22h. Outra unidade, que atendia até as 21h aos domingos, passou a fechar às 15h.

Apesar das especulações nas redes sobre a relação o fim da escala 6×1, o Grupo Líder ainda não confirmou oficialmente os motivos da redução dos horários.

O modelo de escala 5×2 estabelece cinco dias de trabalho e dois de descanso semanal remunerado. A nova regra entra em vigor em todo o país a partir de 16 de dezembro.