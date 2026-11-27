O presidente Guido (centro da foto) integra uma das chapas e teria decidido sozinho sobre o registro das candidaturas

Publicidade

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A menos de cinco minutos do horário marcado para a votação, a Justiça do Amapá suspendeu a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oiapoque para o biênio 2027/2028. A decisão liminar foi assinada às 9h55 desta sexta-feira (27) pelo juiz Hauny Diniz, da 1ª Vara da Comarca de Oiapoque. O magistrado identificou indícios de irregularidades na condução do processo eleitoral pelo presidente da Casa, Guido Mecânico (PP), candidato à reeleição.

A decisão atende a um mandado de segurança impetrado por dois vereadores que questionam mudanças substanciais nas regras da disputa promovidas por Guido no dia 24 de novembro, véspera do encerramento das inscrições. Apesar das novas exigências, o prazo para o registro das chapas não foi reaberto.

Outro ponto que chamou a atenção do magistrado foi o fato de Guido integrar a chapa homologada e, ao mesmo tempo, ter decidido individualmente sobre o deferimento e o indeferimento dos registros das candidaturas. Para o juiz, essas circunstâncias indicam possíveis violações aos princípios constitucionais da “publicidade, da isonomia e da impessoalidade”.

Além da votação, o magistrado suspendeu os efeitos do edital, da retificação e de todos os atos de homologação ou indeferimento das chapas. Guido deverá prestar esclarecimentos à Justiça no prazo de dez dias. Uma nova eleição poderá ser realizada antes do julgamento definitivo da ação, desde que seja publicado outro edital com antecedência mínima de oito dias e garantida a reabertura integral das inscrições.

Guido esteve à frente da Prefeitura de Oiapoque como prefeito interino entre 2025 e abril de 2026, após a cassação do então prefeito Breno Almeida (PP). Ele chegou a concorrer nas eleições suplementares, mas perdeu a disputa para Delegado Inácio (PDT).